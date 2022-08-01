Зрители всегда хотят видеть какие-то страсти и накаленные моменты.

УНИАН вспомнил топ-5 конфликтных моментов, связанных с украинскими шоу. Некоторые даже происходили в прямом эфире.

Ксения Мишина и "Дизель студио"

Летом 2022 года режиссер Николай Федосенков заявил, что "Дизель студио" ему не выплатили зарплату. Это вызвало волну возмущения в сторону юмористической студии. На Федосенкова заступилась его давняя подруга, актриса Ксения Мишина.

"Такие поступки "Дизель Студио" наверняка из-за буквы Z в логотипе?", - написала в одном из своих постов звезда сериала "Крепостная". Также она призвала не закрывать глаза на подобные ситуации и давать им огласку.

Руководитель проекта Алексей Бланар в ответ Мишиной заявил: "Всегда знал, что Мишина – бл*дунка, но в качестве политической проститутки вижу ее впервые".

После осуждения со стороны общественности, Бланар удалил свой оскорбительный пост и извинился перед Мишиной.

Тина Кароль и Оля Полякова

В одном из выпусков шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Конечно, за такое на Олю накинулись хейтеры, а та поспешила оправдаться: хотела сказать, что у коллеги слишком грустный репертуар. Кароль ответила, что будет и в дальнейшем плакать, но не на похоронах, а за здоровье и "силу высоты в близости родных душ". Больше к публичным выяснениям отношений артистки не возвращались.

Влад Яма и Леся Никитюк

В 2018 году телеведущая принимала участие в шоу "Танцы со звездами". После одного из эфиров она записала видео, в котором возмутилась, что третий эфир подряд судья проекта Влад Яма некорректно и несправедливо высказывается в ее адрес, ведь она на паркете всего третий раз.

"Эфир был очень эмоциональным, и многие не сдерживал себя в высказываниях, это было похоже на тенденцию. Бранный крик Леси Никитюк конечно нельзя было не заметить. И на самом деле, да, я поставил низкую оценку за не очень удачную самбу. Но если бы я ставил оценку только за поведение, то была бы единица. Однако я все же оценил работу и тот небольшой прогресс, который пара сделала за неделю", - отреагировал тогда Яма.

Однако уже через несколько эфиров конфликт был решен. Они даже танцевали вместе.

"Я не думаю, что мы на самом деле ссорились. Просто я, как судья, комментировал танцы, а Леся в эмоциях отреагировала на мои слова", - отметил Влад Яма в одном из эфиров "Танцев со звездами" в 2018 году.

MARUV и Екатерина Кухар

Между ними также произошел конфликт на "Танцах со звездами". В 2019 году, когда исполнительница принимала в них участие, она получала острую критику со стороны судьи. Особенно накаленным был момент, когда у Екатерины Кухар спросили, готова ли она станцевать с Марув. Та ответила: "Я готова станцевать с MARUV, только когда она закончит Киевское государственное хореографическое училище", намекнув тем самым на низкий уровень профессионализма участницы.

Также Кухар неоднократно обвиняла MARUV в излишней откровенности и вызывающих образах. Член жюри говорила, что певица может показывать свои "провокации" более красиво.

Оля Фреймут и Екатерина Кухар

В 2020 году в "Танцах со звездами" участие принимала экс-ведущая шоу "Ревизор" и "Инспектор" Ольга Фреймут. Учитывая отсутствие танцевального опыта, судьи ставили ей низкие оценки. А Кухар на одном из эфиров вообще заявила: "Во время вашего танца мне казалось, что самба для вашего тела как пожизненное заключение. А ваши ноги отказываются слушать команды, которые подает мозг. Владимира (муж Ольги Фреймут, - ред.) соблазнить вам удалось, но самбу – нет".

Молчать телеведущая не стала, и предложила Кате сходить в церковь и покаяться за все свои некорректные выражения в адрес участников, которые только начинают свой танцевальный путь.

"Кать, только давай без обид, хорошо? Я долго держалась, два эфира: первый – было все хорошо, во втором ты назвала меня пьяницей и алкоголичкой. Я скажу от имени всех твоих жертв, потому что ты тут уже много лет сидишь королевой и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. Катя, вместо того, чтобы в воскресенье тебе здесь сидеть, судить нас всех, ты бы лучше пошла в церковь и покаялась", - ответила Фреймут, после чего зал сорвался бурными овациями.

Напомним, ранее были названы топ-5 самых смешных шоу, чтобы отвлечься от войны.

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