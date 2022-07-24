Они вместе уехали на Западную Украину.

Украинская актриса и главная героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, что в первый день войны ей написал Александр Эллерт и предложил помощь.

Так как девушка была напугана и растеряна, она решила вместе с сыном уехать на Западную Украину. Эллерт составил им компанию. Свою машину он отдал бывшей жене, которая вместе с их дочерью Элей и еще одним ее ребенком от второго брака уехали из Украины, а сам на машине Мишиной отправился с ними на Западную Украину.

Там они жили в большом доме, в котором смогли поселиться и их друзья. Мишина призналась, что в тот момент все проблемы отошли на второй план. По ее словам, Эллерт пытался возобновить их отношения, но у нее слишком много обид, чтобы вот так просто это сделать.

Сейчас они вернулись в Киев. В интервью Григорию Решетнику в рамках программы "Как ты?" актриса призналась, что они с Сашей не вместе, но она не исключает, что они еще когда-то будут общаться.

"Мы расходились, потом снова начинали, потом снова расходились. Я давала много шансов… Это жизнь, это процесс. Каша варится, и все никак не сварится. Я просто могу сказать сейчас, что мы не вместе. Я уехала. Мы общались. Он иногда мне писал, но я сейчас не знаю, где он. Возможно, когда-то мы с ним будем общаться. Я вообще ничего не исключаю в этой жизни", - сказала звезда.

Напомним, ранее Ксения Мишина пережила очередное предательство.

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