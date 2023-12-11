Они больше всего нравятся женщинам.

Блогеры в рамках проекта "besida.project" провели социальный опрос и составили рейтинг самых красивых мужчин Украины. В нем оказались певцы, танцор и ведущий.

5 место - Виталий Козловский

На пятом месте оказался певец Виталий Козловский, который сейчас служит в рядах ВСУ. Летом 2023 года он получил повестку, прошел комиссию и отправился на фронт. Изначально он был в Нацгвардии, а затем перевелся в другую часть. Сейчас он находится в Киеве.

4 место - Назар Грабар

Участник шоу-балета Светланы Лободы - Назар Грабар - занял четвертое место в этом рейтинге. Он, как и Козловский, служил в ВСУ, однако недавно уволился в запас. Известно, что Грабар на войне потерял брата, вместе с которым и пошел защищать Украину от российской агрессии.

3 место - Владимир Дантес

Владимир Дантес стал популярным после участия в группе "ДиО фильмы". После распада дуэта он ушел в сольное плаванье, однако ему не сразу удалось "выстрелить". Недавно он вернулся на большую сцену и уже представил несколько разрывных хитов и даже новый альбом "Киты".

2 место - Никита Добрынин

О Добрынине заговорили после участия в реалити "Холостяк". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Пара почти сразу съехалась. На Бали Добрынин сделал ей предложение, вскоре пара сыграла свадьбу. Почти два года назад у них родился сын Лев. Однако недавно стало известно о том, что пара развелась. Добрынину приписывают роман с Чарой Хорив, а Квитковой - с Михаилом Заливако.

1 место - Олег Винник

До полномасштабного вторжения Олег Винник был едва ли не звездой номер 1 в Украине. Однако после того, как общественности стало известно о том, что Винник в начале войны уехал в Германию, его популярность начала тухнуть. Сам артист говорит, что он находится на лечении. Он крайне редко дает о себе знать.

Напомним, ранее блогеры назвали топ-5 самых красивых певиц Украины.

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