Эти известные личности теперь имеют украинский паспорт.

В Украине есть достаточно много медийных лиц, которые по паспорту изначально имели другое гражданство. УНИАН перечислил наиболее известных.

Эктор Хименес-Браво

"Теперь официально я украинец. Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место жилья! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто сможет такой великой чести!", - написал в своем блоге Эктор, поделившись новостью о получении нового паспорта.

Кулинар родом из Колумбии, в Украине прожил более 12 лет, на протяжении которых учил язык, развивал свой бизнес, вел кулинарное шоу. Сейчас Хименес-Браво занимается волонтерством - в его ресторанах он и его команда готовят обеды для бойцов ВСУ, территориальной обороны, для медиков и переселенцев. Сам же Хименес-Браво заявил, что в случае потребности взять в руки оружие и идти защищать Украину, сделает это не задумываясь.

Алексей Суханов

"Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины! искренне благодарю Президента, Верховную Раду, родной канал. Очень трудно подобрать слова, чтобы описать мои ощущения! Особенно после долгих лет ожидания", - высказался Суханов после получения документа, подтверждающего его украинское гражданство.

Телеведущий шоу "Говорить Україна" родом из России. Более десяти лет там он получал опыт журналиста, а в 2012 году получил предложение стать ведущим ток-шоу в Украине. До 2013 года совмещал жизнь и работу на две страны, однако после Евромайдана окончательно принял решение и переехал в Украину. В 2022 году получил паспорт украинца. Более того, после вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Суханов пошел в территориальную оборону.

Амадор Лопес

"Наконец-то сбылась моя мечта – теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге… Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными способами!", - прокомментировал Лопес получение гражданства.

Венесуэлец Амадор Лопес в 2006 году открыл в Киеве танцевальную студию. Его творческая деятельность стремительно развивалась в Украине, и в 2022 году Лопес похвастался паспортом украинца. Сейчас Амадор Лопес занимается волонтерством и помогает беженцам.

Напомним, ранее УНИАН рассказал, как ведущие 1+1 поддерживают украинцев во время войны.

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