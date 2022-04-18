Известные личности держат оборону на информационном фронте.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, много звезд телеканала 1+1 начали помогать военным, медикам и беженцам. Кто-то из украинских артистов отправился в ТРО и ВСУ, а кто-то развернул волонтерскую деятельность.

Об этом рассказали в пресс-службе телеканала 1+1.

Екатерина Осадчая

Телеведущая Екатерина Осадчая занимается на войне поиском пропавших людей.

"С первых дней войны мы с командой "Светской жизни" создали телеграм-канал "Поиск пропавших", который помогает в поиске людей, потерявших связь с родными после 24 февраля - даты начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины. За время существования канала мы помогли найти уже около 1500 человек. Каждый день мы получаем большое количество запросов и благодаря людям, которые приобщаются к нашему аккаунту, мы находим пропавших. Сейчас наш Telegram-канал получил более 90 000 писем с просьбой помочь в поиске близких людей. Также в нашем телеграм-канале есть информация, которая может помочь выбраться из России, если вас или ваших знакомых туда незаконно вывезли. В телеграмм-канале "Поиск пропавших" по хештегу #информация мы публикуем важные советы, которые могут помочь людям эвакуироваться из России в ЕС", - рассказала в прямом эфире марафона "Единственные новости" телеведущая Екатерина Осадчая.

Юрий Горбунов

Муж Осадчей Юрий Горбунов на войне закупает вещи для военных и гражданских жителей в горячих точках. Помогает он вместе с "Союзом предпринимателей кино и телеиндустрии".

"Наш союз существует уже давно, но из-за войны мы переквалифицировались в волонтерский штаб. У каждого участника нашего сообщества, а это около 20 человек, есть свое направление работы. Мы собираем деньги на медикаменты, бронежилеты, автомобили скорой помощи. Помогаем всем, что находим, кроме оружия. Мы уже закупили 3 автомобиля скорой помощи, которые наполнены медикаментами и необходимым оборудованием. Еще один автомобиль находится на границе и до конца следующей недели будет в Украине и поедет работать в горячую точку", - рассказал Горбунов.

Соломия Витвицкая

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая каждую пятницу организует в детской больнице "Охматдет", которая пострадала от последствий наступления российских оккупантов, выступления звезд украинского шоу-бизнеса. Это помогает поддержать дух детей, проходящих лечение, и хотя бы на час забыть о болезнях и войне. С выступлениями в "Охматдете" уже побывала певица Наталья Могилевская, певец Виталий Козловский, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, певец El Кравчук, лидер группы Без Ограничений Сергей Танчинец и другие.

Егор Гордеев

Ведущий шоу !Сніданок з 1 + 1" и инфотейнмент шоу "Твой вечер" Егор Гордеев организовал вместе с соседями в центре столицы временное пристанище для людей, которые жили в пригороде Киева и пережили все ужасы оккупации.

"У нас были люди, которые под обстрелами пешком смогли дойти до Киева с Бородянки. Они не знали куда идут, где их близкие и что их ждет дальше. Мы ищем связь с этими людьми, координируем их, собираем нужные вещи, кормим и помогаем всем, чем можем", - сказал Егор Гордеев.

Студия"Квартал 95"

Артисты Студии "Квартал 95" дают концерты в горячих точках для того, чтобы поднять боевой дух военных на фронте. С недавних пор актер студии Александр Пикалов вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Также артисты продолжают поддерживать настроение и боевой дух украинцев с экранов телевизора и переформатировали юмористическую передачу "Чисто News" на "Байрактар News".

Напомним, студия "Квартал 95" рассказала, что стоит на культурном фронте и поддерживает боевой дух украинцев.

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