Селебрити часто меняют образы, чтобы оставаться интересными поклонникам.

На что только не пойдут звезды, чтобы оставаться популярными. Кто-то создает новые проекты, кто-о более активно развивает соцсети, кто-то эпатирует публику, а кто-то кардинально меняется.

О последней касте сегодня и расскажет УНИАН. Кто из селебрити радикально сменил образ - читайте далее.

Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт в юные годы была очень милой девушкой с пухлыми щечками. Она привлекала внимание, благодаря милым чертам лица. Но с годами она начала работать над своей внешностью. Тейлор значительно похудела, что и сказалось на ее лице. Теперь у нее впавшие щеци и болееострый подбородок.

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Дэвид Бэкхем

Этого красавчика, наверняка, знает каждый. В молодсти футболист был лысым, а сейчас он отращивает волосы и оставляет легкую щетину на лице. Его взгляд стал более брутальным. Более того, он украсил свое тело татуировками.

Рианна

Певица Рианна тоже изменилась в лучшую сторону. С годами она стала более сдержанной. Также она поработала над своим стилем. Если ранее она красила волосы в самые экстремальные цвета, то сейчас предпочитает быть брюнеткой. Кроме того, она очень любит голливудский макияж с акцентом на красные губы.

Деми Ловато

Пышка Деми Ловато взялась за себя не так давно. Ей удалось значительно похудеть, благодаря чему она стала намного привлекательнее. Теперь у нее более выразительные черты лица.

Джаред Лето

Если сравнивать старые фотографии актера с нынешними, то разница ощутима. Ранее он был обычным неприметным парнем, а сейчас - горячий красавчик, покоривший миллионы женских сердец. Он отрастил волосы на голове и бороду.

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