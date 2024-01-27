Несмотря на свое место рождения, они отреклись от страны-агрессора.

Некоторые украинские знаменитости родились в России, однако в юном возрасте они с родителями перебрались в Украину. Сейчас они осуждают преступный режим Кремля и полностью отрекаются от страны-агрессора.

Тина Кароль

Тина Кароль родилась в Магаданской области. Однако, когда ей исполнилось 7 лет, ее семья перебралась на родину ее мамы - в Ивано-Франковскую область. Тогда будущая певица пошла в украинскую школу и начала заниматься музыкой. Сейчас Кароль активно ведет информационную борьбу и выступает на благотворительных концертах. Еще с 2014 года она полностью отреклась от России.

Видео дня

Никита Добрынин

Никита Добрынин появился на свет в пгт. Провидения, Чукотский автономный округ, однако в 1991 году он с семьей переехал в Черновцы. Именно там он начинал свою карьеру на местом радио. Позже он переехал в Киев, где стал телеведущий. После 2014 года Добрынин бывал в России, ему даже предлагали стать ведущим "Холостяка" в стране-агрессора. Однако после полномасштабного вторжения он встал на сторону Украины.

Злата Огневич

Злата Огневич родилась в Кривом Рогу, однако документы были оформлены в Мурманске по месту службы ее отца. Известно, что ее семья жила в Ленинграде и Минске. В пять лет она переехала в Крым, где начала заниматься музыкой, а вскоре она оказалась в Киеве. В начале полномасштабной войны артистка осудила действия Кремля, а ее отец стал военным врачем и спасает жизни украинских воинов на фронте.

Камалия

Камалия родилась в Забайкалье, но через несколько лет после рождения родители увезли ее в Будапешт, а затем во Львов, где она закончила школу. Свою карьеру она начинала в Украине, однако ездила и в Москву, где победила на шоу "Телешанс". Известно, что после начала войны в Украине, она отреклась от России. Сейчас Камалия собирает деньги на помощь Украине.

Алексей Суханов

Алексей Суханов также родился в России. До 2012 года он активно строил там карьеру, однако в 2014 году решает окончательно перебраться в Украину. Здесь он стал известным телеведущим. После начала полномасштабной войны он отрекся от паспорта РФ и заявил, что не общается с родными, оставшимися в РФ из-за разных политических взглядов. К слову, за несколько дней до 24 февраля 2022 года он официально стал гражданином Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: