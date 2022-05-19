Продюсер прокомментировала новый образ ANNA ASTI.

Украинский продюсер Нателла Крапивина высказалась по поводу российской певицы родом из Черкасс ANNA ASTI и ее сценического образа.

Так, после распада группы Artik&Asti Анна Дзюба перекрасилась в блондинку и сменила стиль одежды на более откровенный. Более того, девушка делает себе инъекции красоты - увеличивает губы. Все эти факторы в совокупности сделали Дзюбы очень похожей на Светлану Лободу. Это сходство заметила и Крапивина.

В инста-сториз продюсер обнародовала фото с фестиваля "Жара", на котором выступала ANNA ASTI и высказалась по поводу ее внешнего вида.

"На секунду подумала, что это Лобода. Ан нет! Это певица ANNA ASTI отлично вжилась в ее образ. Светлана Лобода тебя клонировали", – подписала фото Нателла.

Также она добавила, что Лобода на фоне ANNA ASTI выглядит стройнее: "Слегка располневшая Светлана Лобода на фото с таинственным незнакомцем (Филиппом Киркоровым, - УНИАН).

Напомним, ранее украинка Anna Asti в новом клипе появилась в объятиях Киркорова.

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