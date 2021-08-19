Интер покажет "грандиозное шоу" российского артиста 22 августа.

Украинский телеканал "Интер" 22 августа покажет концерт российского артиста Николая Баскова.

В телепрограмме "Интера" указано, что юбилейный концерт Баскова "Игра" можно будет посмотреть в воскресенье, 22 августа, в 23:00.

"Потрясающее театрализованное представление, в котором соединились уникальный вокал и яркая хореография, роскошные костюмы и масштабные декорации, пантомима и акробатика, история и современность, спецэффекты и новые технологии", - говорится в релизе.

Отметим, что Николай Басков - это российский артист. И совсем непонятно, почему украинский телеканал решил транслировать его концерт накануне Дня независимости Украины.

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Автор: Диана Могилевич