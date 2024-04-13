Она говорит, что для нее самое главное - безопасность сына.

Известная украинская певица, экс-участница женской группы "ВИА Гра" Миша Романова в начале полномасштабного российского вторжения с мамой и сыном уехала в Германию. С тех пор она живет на две страны.

По словам Романовой, для нее важно то, что ее 5-летний сын находится в безопасности, поэтому сейчас привозить его в Украину она не планирует.

"Сейчас я живу на две страны. Часто приезжаю в Киев. И последний мой приезд пал на массированную ракетную атаку. Я постоянно спускаюсь в укрытие и в этот момент думаю: хорошо, что сейчас мой 5-летний сын в безопасности, с моей мамой в Германии. Хорошо, что он не слышит этих сирен и страшных взрывов. Считаю, что нужно сохранить самое ценное – наших детей, которым очень важно чувствовать безопасность и покой", - сказала певица в интервью "ТыКиев".

При этом артистка говорит, что у нее есть в планах вернуться в Украину, но только после победы над российский агрессией.

Она добавила, что сейчас мама ей помогает с воспитанием сына, пока сама она пытается заработать денег. Артистка признается, что рассматривала вариант смены профессии. По ее словам, она могла бы быть блоггером.

"Мне нравится делится с аудиторией полезной для нее информацией. Или что-нибудь связанное со спортом... Потому что спорт - важная часть моей жизни", - добавила звезда.

Чем известна Миша Романова

Миша Романова была участницей проекта "Хочу в ВИА Гру". Там она стала одной из трех победительниц, после чего ее приняли в коллектив женской группы, где она выступала с Эрикой Герцег и Настей Кожевниковой.

После окончания контракта Романова пошла в сольное плаванье. Она выпустила несколько хитов, одним из последних стал трек "Переболіло" о неразделенной любви.

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