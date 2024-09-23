Актриса ответила, что стало причиной ее "нетрезвого" вида во время разговора.

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко - американская актриса Хайден Панеттьери - прокомментировала свое скандальное интервью. Артистка напугала фанатов своим видом и они предположили, что у нее случился рецидив.

На днях звезда дала интервью People Magazine. Во время диалога с журналистами Хайден выглядела странно. Поклонники в сети писали, что актриса находится под действием наркотических веществ. Она едва говорила, а ее глаза были постоянно полураскрыты. Как известно, знаменитость много лет боролась с зависимостью. Поэтому, в комментариях под видео предположили, что у нее случился рецидив.

В своем Instagram звезда Голливуда ответила на упреки и подчеркнула, что причиной ее такого вида стали не наркотики, а эмоциональное состояние. По ее словам, она не спала перед интервью, потому что ухаживала за собакой, которая перенесла операцию, а съемки длились 8 часов. Гайден утверждает, что она была истощена и в конце разговора ей стало плохо.

"Я не спала два дня до съемок из-за одной из моих собак, которая выздоравливала после неотложной хирургической процедуры. Это были 8-часовые съемки, а затем интервью на камеру, которое должно было длиться час. Интервью началось хорошо, и к сведению, его начало не вошло в версию People Magazine. Я была измотана. Мой представитель прекратил интервью раньше, когда стало очевидно, что я исчезаю", - написала артистка.

Также Хайден отметила, что недавно она пережила горе, у нее умер брат. Она до сих пор не может оправиться от пережитого. Однако актриса не стала отвечать, принимает ли она сейчас какие-то препараты для нормализации своего эмоционального состояния, которые также могли повлиять на ее вид. Актриса говорит, что это ее личное дело.

"Горе влияет на всех по-разному. Независимо от того, на лекарствах я или нет, это не касается никого и это между мной и моим врачом. Я даю интервью для продвижения своего нового фильма, потому что горжусь этим. Реальная проблема здесь - токсичность социальных сетей и цикл новостей, который руководствуется кликом приманкой", - добавила Панеттьери.

Напомним, ранее экс-возлюбленная Владимира Кличко рассказала об их общей дочери.

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