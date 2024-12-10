5-месячная Леля уже сама переворачивается.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева празднуют маленькую победу: их дочери Леле исполнилось 5 месяцев. Звездная пара, которая соединила свои судьбы в прошлом году, не скрывает своего счастья от отцовства и активно делится моментами из жизни маленькой Лели со своими поклонниками.

Известная гимнастка и тренер, опубликовала трогательный пост в Instagram, посвященный первому юбилею дочери. На видео Леля выглядит невероятно мило, а на одном из видео она будто выглядывает из праздничной упаковки, как маленький подарок.

"Сегодня мы семьей празднуем пять месяцев, а еще мама и папа радуются, что Леля уже сама переворачивается и обнимается", - с нежностью пишет Наталья.

Интересно, что Леля появилась на свет летом этого года, 7 июля. Ее рождение стало долгожданным событием для Евгения и Натальи, которые очень мечтали о ребенке. Пара часто делится фотографиями и видео с маленькой Лелей, рассказывая о ее успехах и развитии.

Фанаты пары восхищаются их искренностью и открытостью, а также желают маленькой Леле здоровья и счастья. Нельзя не согласиться, что Леля растет в атмосфере любви и заботы, и ее родители делают все возможное, чтобы она была счастливой.

Напомним, жена Жени Кота впервые рассказала о проблемах в их отношениях.

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