Как и предполагалось, Ротару уехала за границу.

Украинская певица София Ротару 24 февраля исчезла с радаров и молчит о войне в Украине. Поклонники звезды в недоумении, почему она решила принять такую позицию и где вообще она находится, пока в ее родной стране идет полномасштабная убийственная война.

Сама певица говорила о том, что остается в Киеве. Вот только продюсер Леонид Дзюник в комментарии росСМИ заявил, что Ротару находится в США.

По его словам, президент РФ Владимир Путин предлагал ей российское гражданство, но она отказалась. Дзюник добавил, что Ротару решила поддерживать свою родную страну из Америки.

"Она остается на своей стороне, которую она выбрала после того, как отказалась от российского гражданства, предложенного Путиным. Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей "Я, ты, он, она! Вместе – целая страна", - заявил продюсер.

Напомним, ранее София Ротару и ее внучка Соня Евдокименко отреагировали на обстрел Винницы. Ротару показала в своем блоге ужасающие кадры с места случившегося. Среди фото - коляска трехлетней Лизы, которая погибла на месте обстрела.

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