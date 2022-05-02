Певица поддерживает украинских военных.

Украинская певица Наталья Могилевская навестила в больнице раненого на войне бойца и сделала ему приятный сюрприз в честь его 29-летия.

Так, Могилевская зашла в палату к украинскому военному, спела ему Happy birthday, подарила роскошный букет и расцеловала. Оказывается, что они познакомились накануне его дня рождения, когда Наталья давала концерт в госпитале.

"Володя получил ранение в самом начале войны 25 февраля. Операция. Потеряно зрение на 30-40%. Повреждена нога, был разрыв мягких тканей и впереди еще 2-3 операции. Но Володя не сдается, никак не дождется, когда снова сможет быть в строю! И вообще не охотно о своих болезнях рассказывает. А сегодня у него день рождения! Имею честь поздравить! Обнять", – рассказала Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, что потеряла близкого человека в Мариуполе.

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