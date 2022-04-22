Артистка рассказала душераздирающую историю.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что в Мариуполе умер ее близкий человек. Речь идет о родном дяде.

О тяжелой утрате звезда сообщила в Instagram-блоге.

Со слезами на глазах Наталья рассказала, что два снаряда, выпущенных российскими оккупантами, попали в дом, где она часто была в детстве.

"На всю жизнь я оставлю в сердце запах соленого моря, вкус жареных косичек из теста с сахарной пудрой, замечательный виноградник, очень красивые розы...именно в этих розах его и похоронили, потому что по-человечески похоронить было невозможно… Вместе с ним умирает мое детство", - рассказала Наталья Могилевская.

"Когда мне было 19 лет, погиб мой отец. В 2013 году, за день до моего дня рождения, на небо ушла мама. Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы… Вы, изверги, сегодня уничтожили на нет мое счастливое детство. Прошу Вас, помолитесь о погибшем моем дяде Саше", - написала артистка под видеообращением в Instagram.

Напомним, ранее Андрей Бедняков рассказом о родных из Мариуполя довел до слез ведущих 1+1. Ведущий он вспомнил и о своих родных, которые с трудом вырвались из Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: