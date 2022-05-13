Певица высказалась о группе, которая в этом году представляет Украину на Евровидении.

Украинская певица Наталья Могилевская в блиц-интервью УНИАН рассказала, какие шансы на победу в Евровидении 2022 имеет группа Kalush Orchestra и насколько важна для Украины победа в условиях войны.

Наталья, есть ли шансы у украинской группы Kalush Orchestra победить на Евровидении? Высока ли конкуренция в этом году?

Шансы на победу у наших Kalush Orchestra достаточно высоки! За нами сейчас следит весь мир, Европа вообще активно помогает во всех сферах, и я думаю, что наших ребят не обделят вниманием на конкурсе. И это я сейчас не о "подсуживании", а о снисхождении европейских зрителей и жюри.

Относительно конкурентов, к сожалению, из-за ситуации в стране у меня совсем нет времени следить за другими конкурсантами. У меня есть благотворительный фонд, поэтому я сосредоточена сейчас на нем и стараюсь больше помогать тем, кто в этом нуждается.

Насколько важно Украине одержать победу в условиях войны?

Сейчас любое проявление Украины на политических, спортивных или культурных площадках играет важную роль. Нужно говорить о себе, показывать свою силу, таланты и умения, тем самым демонстрировать несокрушимость нашего государства и напоминать, что война на нашей территории продолжается и она очень жесткая и несправедливая.

И, конечно, эта победа станет еще одним стимулом (хотя их сейчас не отбавлять) быстрее покончить с врагом и отстроить страну, чтобы уже через год принять европейцев на песенном конкурсе в Киеве.

Как думаете, могут ли дать нам победу за "красивые глаза", и стоит ли этого стыдиться? Ведь конкурс частично политический, а сейчас вся Европа объединилась вокруг Украины.

Кстати, вы видели экран за спинами группы во время их выступления в первом полуфинале? Если вы об этих "красивых глазах" (на экране показывали глаза мамы солиста Олега Псюка, - УНИАН), то, действительно, у нас все шансы! А если честно, то песня и без политического давления очень понравилась слушателям. На официальной странице Евровидения клип на песню "Стефания" набрал около 4 миллионов просмотров и это рекордное количество в этом году. Несмотря на такой результат, мы понимаем, что песня европейцам нравится, и это главный показатель для нас. Ребята свое возьмут и без поблажек!

Украинцы - это певческая нация, и если вспомнить, то мы каждый раз занимали достойные места. К тому же мы единственная страна за всю историю конкурса, которая всегда проходила в финал. Опираясь на все эти факты, мы можем считать себя достойными победы и без "красивых глаз".

Имеет ли группа Kalush Orchestra шансы стать мировыми звездами?

У наших ребят есть все шансы стать желанным гостем на сценах Европы после завершения конкурса, но для этого нужно много работать.

Яркий пример Джамала, которую с радостью и сейчас принимают во многих странах мира. Сердючка, которая получила второе место на конкурсе, но уже много лет является любимой звездой европейского масштаба! Руслана, Go_A! Список можно продолжать.

Вы будете держать кулачки за нашу победу в финале Евровидения 2022?

Конечно! Ждем победы! А вообще будем рады любому результату. Главное это представить страну, украинскую песню, язык и культуру в европейском пространстве.

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