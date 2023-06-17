Муж актрисы отдает ей почти все, что зарабатывает.

Известная актриса Наталка Денисенко рассказала о семейном бюджете. Ее муж, актер Андрей Фединчик, который сейчас служит в ВСУ, полностью доверяет ей почти все свои средства.

"Мой муж просто делает, отдает все деньги мне... И потом говорит, что ему ничего не нужно", - призналась Денисенко на шоу "Мекнув - питайте".

По словам актрисы, ее муж никогда не хочет тратить на себя деньги. Она даже уговаривает его покупать себе одежду.

Видео дня

"Ну когда мы идем в магазин, я могу спокойно расплатиться. Потому что все его деньги у меня", - добавила актриса.

Также Денисенко рассказала, на что она никогда не тратит деньги мужа. Звезда "Крепостной" оплачивает косметолога и другие "прихоти" из своих доходов. Актриса покупает дорогие вещи и брендовые сумки только за собственные деньги. А за процедуры в салонах красоты она не платит, ведь с ними она сотрудничает на правах рекламы.

Сейчас муж Денисенко зарабатывает меньше ее. Фединчика это беспокоит, однако сама актриса не видит в этой ситуации ничего плохого.

"Мой муж в ВСУ. По факту он не имеет права работать и зарабатывать. Он из-за этого беспокоится... Но до этого он уже столько заработал, мы собирали на дом, и я обеспечена еще на годы вперед", - признала Денисенко.

Что известно о Наталье Денисенко и ее муже

Актриса, которая снималась, в частности, в сериале "Крепостная", живет в браке с актером Андреем Фединчиком. Сейчас он служит в ВСУ. По словам Денисенко, разлука с любимым дается ей непросто.

Недавно актриса признавалась, что ее муж написал завещание. Он хочет, чтобы все имущество было записано на Денисенко.

Вас также могут заинтересовать новости: