Актриса не хочет думать о плохом.

Актриса Наталка Денисенко, озвучившая главную героиню в анимационном фильме "Мавка. Лесная песня", рассказала, что работа над мультфильмом помогла ей отвлекаться от переживаний. Актриса очень боится за своего мужа Андрея Фединчика - артист служит в рядах Вооруженных сил Украины.

Как оказалось, возлюбленный звезды "Крепостной" решил составить завещание. Он хочет позаботиться о будущем жены и ребенка, если с ним что-то случится.

"Все оформлено на меня. Все мои подружки смеются, говорят, что я хорошо устроилась. А мой муж говорит, что так и надо. Но я не думаю об этом, я уверена, что все будет хорошо", - рассказала Денисенко "ЖВЛ".

Плохие мысли актриса сразу отбрасывает. Денисенко отказывается зацикливаться на негативе, ведь впереди у них с мужем большие планы. У супругов уже есть сын, а еще они планируют родить для него сестренку.

"Единственное, что меня останавливает сейчас, в отношении детей, пополнения, это то, что идет война. Страшно. Когда какие-то обстрелы, я читаю новости, я плачу, мне трудно это все переносить. Поэтому я думаю, если я буду такая нервная, еще когда буду беременной, это будет плохо. Потому, как только победа, будем стараться", - отметила актриса.

Напомним, ранее Денисенко призналась, за сколько арендует двухэтажный дом под Киевом.

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