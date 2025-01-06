Наталка Денисенко впервые рассказала, как ушла из сериала из-за продюсера

Она решила не терпеть неуважительное отношение к себе.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, снявшаяся в сериалах "Сага", "Папаньки", "Клан ювелиров", "Крепостная" и многих других, впервые рассказала, почему отказалась сниматься в одном из проектов.

По ее словам, во время съемок одного из сериалов, название которого она не уточнила, у нее возникла неприятная ситуация с продюсером. В интервью "Апострофу" Наталка рассказала, что мужчина позволял себе неуместный тон, поэтому она решила уйти.

"Что касается конфликтов, это был один случай, когда отказалась от роли в сериале из-за неприятной ситуации. Продюсер позволял себе неуместный тон в общении и я решила, что не хочу тратить свое время и силы на конфликтных людей. Я просто ушла из проекта. Но это был единичный случай. В общем, наша сфера кинематографа очень классная", - призналась Наталка.

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При этом она добавила, что есть и очень человечные продюсеры. К примеру она привела Андрея Ногина, который удивил ее своим поступком во время съемок в Хорватии.

"У меня есть одна особая история о человечности продюсера. Во время съемок фильма "Когда выйдешь замуж" в Хорватии на площадку пришел продюсер Андрей Ногин и спросил, как у нас дела. Я ответила, что все отлично, мы снимали на прекрасной локации с бассейном, а гостиница была у моря. И в разговоре в шутку сказала: "Жаль, что я не знала, что в апреле в Хорватии будет такая замечательная погода и не взяла купальник, а так хочется поплавать!". Андрей спросил, какой у меня размер и потом вернулся на площадку и принес мне купальник, сказав: "Наталка, чтобы ты после съемок смогла отдохнуть и поплавать". Эта история для меня – о человечности. Обычно продюсеры заботятся о комфорте актеров, потому что это влияет на качество работы: все ли поели, выспались или хорошие ли условия проживания. Но здесь был другой уровень внимания — не просто обеспечить базовые вещи, а сделать что-нибудь, чтобы подарить радость", - рассказала актриса.

Также она выделила режиссеру Лешу Комаровского, который, по ее словам, умеет вдохновлять.

Напомним, ранее Наталка Денисенко раскрыла диагноз мужа-военного после того, как он показался в больнице.

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