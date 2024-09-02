Актриса не скрывает, что у них с коллегой особые отношения.

Известная украинская актриса, звезда "Крепостной" Наталка Денисенко впервые ответила на слухи о романе с актером, который снимался в сериале "Поймать Кайдаша", Тарасом Цымбалюком. Артистка призналась, что у нее особые чувства к коллеге.

Стоит указать, что знаменитости часто проводят время вместе, они публикуют совместные кадры в сети и появляются на публике. Больше всего актеров объединяет работа. Тарас и Наталка играют в одних спектаклях и снимаются вместе в фильмах. Поклонники уже давно предполагали, что между звездами есть нечто большее, чем просто дружба, поэтому Денисенко решила расставить точки.

34-летняя актриса опровергла все слухи и отметила, что между ней и Цымбалюком действительно есть особая связь, но не романтическая. Артисты близки духовно и и у них прекрасные дружеские отношения.

"Тарасик - это мой брат. Я очень много иду в духовное развитие и я даже спрашивала у своих проводников. Пришла такая картинка, что в прошлой жизни он был мой брат и что я типа, как упала с какой-то скалы, что он меня не уберег. И я Тарасу это рассказываю и он говорит, ты знаешь, у меня реально такое ощущение, что мне надо тебя как-то беречь, что-то классное тебе сделать. Поэтому я очень люблю Тарасика и мой муж это знает, и знает Тараса. И я его невесту Светлану знаю", - поделилась Денисенко.

Отметим, что Наталья уже более 7 лет в браке с актером и военным Андреем Фединчиком. Супруги воспитывают 7-летнего сына Андрея. Цымбалюк также состоит в отношениях с дизайнером и предпринимателем Светланой Готочкиной.

Напомним, ранее Наталья Денисенко поехала на отдых с мужем-воином и показала фото с ним. Супруги отправились в отпуск в горы.

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