Актриса ответила, как переживает разлуку с любимым.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко, которой на днях стало плохо во время съемок, рассказала об отношениях во время войны с мужем - актером и воином ВСУ Андреем Фединчиком. Сейчас, из-за службы любимого, знаменитость редко видится с ним и она объяснила, как переживает разлуку.

В интервью для "24 канала" актриса отметила, что в такие сложные времена, ей не просто удается строить карьеру, воспитывать сына, но и наслаждаться жизнью. Она считает, что родилась с большим запалом и энергией, которая помогает ей "все выгребать", в том числе и отсутствие любимого рядом.

Однако порой Наталье все же сложно быть в долгой разлуке с Андреем. Поэтому она различными методами пытается сохранять романтику в отношениях даже на расстоянии.

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"У него такая должность, что периодически мы видимся. Конечно, бывает такое, что несколько месяцев без встреч. Но я, как женщина, считаю своим долгом поддерживать романтические отношения, делаю для этого все. Да и муж мой молодец. Он помнит, что надо говорить теплые слова, иногда присылает цветы. Понимаю, что у нас не самое плохое положение, и просто благодарна за все, что есть в моей жизни", - поделилась звезда.

Также Денисенко дала совет украинкам, чьи мужчины сейчас находятся на фронте. Она советует женщинам самостоятельно создавать романтику в жизни и заниматься любимым делом, чтобы поддерживать моральное состояние.

"Сейчас действительно тяжелые времена, у наших мужчин другие цели, другие мысли, поэтому для своего состояния надо самим создавать романтику: пойти на массаж, сказать себе приятные слова и тому подобное. Делать все для того, чтобы поддерживать собственный уровень концентрации любви", - добавила актриса.

К слову, Денисенко вышла замуж за Фединчика в 2017 году. У супругов родился сын Андрей, которому исполнилось 7 лет. В первые дни полномасштабного вторжения актер пополнил ряды ВСУ. Решение мужа стало настоящим ударом для звезды, но она поддержала любимого и ждет его возвращения со службы.

Напомним, ранее Наталка Денисенко снялась полностью обнаженной.

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