Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и многих других Наталка Денисенко поделилась с поклонниками новыми пикантными фотографиями, на которых предстала полностью обнаженной.
В кадре Денисенко позирует без одежды и белья на белых простынях. Рядом с ее местом для сна стоит прикроватная тумба, на которой красуется ваза с нежными белыми цветами.
Интересно, что актриса предстала перед поклонниками без капли макияжа, чем подчеркнула свою естественную красоту.
"Каждый раз, возвращаясь из хороших гостиниц, с гастролей, с рабочих поездок, которые я обожаю,, я так люблю этот момент, когда ты возвращаешься домой. И я так люблю все те предметы, цвета, текстуры, которые окружают меня дома. Знаю, сейчас трудно читать это тем, кто был вынужден покинуть свои родные дома из-за войны… Я тоже прошла этот момент, поэтому так ценю, что есть место, где я чувствую себя дома", - написала Денисенко.
Реакция сети
- "Такая красивая"
- "Вы просто волшебная"
- "Пожар"
- "Прекрасная Наталка"
Напомним, ранее актриса Денисенко показала милое фото с мужем-военным.