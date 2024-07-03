Актрисе Наталке Денисенко резко стало плохо во время съемок: 'Выключаюсь'

Она получила тепловой удар.

Украинская актриса Наталка Денисенко, сыгравшая в сериалах "Клан ювелиров", "За витриной", "Дорога домой", "Полюби меня такой" и других, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

На своей странице в Instagram она рассказала, что во время съемок ей резко стало плохо. Из-за того, что летом команда снимала "зимнюю" сцену Денисенко была вынуждена длительное время ходить в свитере и пуховике.

"Я не думала, что снова получу такой тепловой удар. Мне реально физически стало плохо. Завтра еще такой напряженный и насыщенный день - пробы, две съемки. Выключаюсь, потому что здоровье и состояние - это самое ценное", - поделилась Наталка.

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Стоит отметить, что несколько месяцев назад Денисенко попала в больницу. Тогда у нее обнаружили грипп, который знатно подкосил ее. Актриса говорила, что очень плохо себя чувствует.

Позже ее выписали из больницы, однако она продолжила лежать под капельница, но уже дома.

Напомним, ранее актриса Наталка Денисенко снялась полностью обнаженной.

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