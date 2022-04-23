Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото - instagram.com

Наталья Денисенко показала теплое фото со своим мужем. Актер Андрей Фединчик прибыл домой со службы на праздник, чтобы увидеться с родными. 

Трогательный снимок, сделанный в кровати, Наталья опубликовала в Instagram.

"Теперь оказывается, что я жена военного. Не виделись больше 1,5 месяца, за это время мой муж переквалифицировался и сделал это очень успешно", - написала актриса в описании к фотографии. 

Отметим, после начала полномасштабной войны в Украине Наталья со своим сыном Андреем уехала из Киева. Сейчас она находится в Хмельницком. Ее супруг пошел защищать Родину. Несмотря на то, что оба супруга достаточно публичные, деталей службы они не раскрывают по соображениям безопасности. 

"Я не могу вам рассказать о службе мужа, но он такой крутой и настоящий защитник. Я не верю, что мы все вместе", - рассказала звезда. 

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото - instagram.com

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