Супруги будут праздновать Пасху вместе.

Наталья Денисенко показала теплое фото со своим мужем. Актер Андрей Фединчик прибыл домой со службы на праздник, чтобы увидеться с родными.

Трогательный снимок, сделанный в кровати, Наталья опубликовала в Instagram.

"Теперь оказывается, что я жена военного. Не виделись больше 1,5 месяца, за это время мой муж переквалифицировался и сделал это очень успешно", - написала актриса в описании к фотографии.

Отметим, после начала полномасштабной войны в Украине Наталья со своим сыном Андреем уехала из Киева. Сейчас она находится в Хмельницком. Ее супруг пошел защищать Родину. Несмотря на то, что оба супруга достаточно публичные, деталей службы они не раскрывают по соображениям безопасности.

"Я не могу вам рассказать о службе мужа, но он такой крутой и настоящий защитник. Я не верю, что мы все вместе", - рассказала звезда.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая рассказала о разграбленном оккупантами доме.

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