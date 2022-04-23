Певица поделилась, что хотели украсть даже ее микрофон.

Украинская певица Саша Зарицкая, которая является солисткой группы "KAZKA", рассказала, как рашисты разграбили ее дом. Об этом она сообщила в интервью "ЖВЛ".

Зарицкая говорит - вынесли все. Даже пытались украсть микрофон, но учитывая то, что выносили из дома много вещей, микрофон выронили по дороге и его удалось спасти.

"Там приезжал мой сосед (посмотреть дом, - ред). Повыносили абсолютно всю технику, все вещи, которые были более-менее ценны. Даже мой микрофон хотели вынести", - рассказывает певица.

Говорит - после непрошенный гостей дома вряд ли сможет чувствовать себя там спокойно.

"Это очень жестко. Даже забрали огромную колонку, которая весила где-то 30 кг. Не знаю вообще что у людей в голове. Мне не жалко вещей, мне очень неприятно, что ты теперь уже никогда не будешь в этом доме чувствовать себя спокойно. Ощущение, что ворвались в твой дом, в твою крепость, как-то унизили…", - резюмировала Саша в интервью.

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