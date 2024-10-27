Она также призналась, как реагирует возлюбленный на ее откровенные фото в сети.

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая известна по сериалам "Крепостная", "Домик на счастье" и другим киноработам, рассказала о ссорах с мужем-военным Андреем Фединчиком.

Недавно у него был отпуск на службе, поэтому он провел время с семьей. Однако, по словам Натальи, совместный отдых не прошел спокойно.

"Конечно, конфликты имели место быть. Без этого никак. Я делала ему нервы. Что мне его не хватает, что я хочу, чтобы он был рядом. А он говорил: "Наталка, ты не имеешь право так говорить, потому что я делаю важные дела для нашего государства", - призналась актриса в интервью проекту "Неймовірна правда про зірок".

Денисенко также прокомментировала недавнюю откровенную съемку и призналась, как на такие кадры реагирует муж.

"Это была частная съемка. Я больше скажу, это мой муж сказал: "Я хочу такую фотосессию, чтобы ты голая". И я такая: "Без проблем". И мы сделали, но я выложила только немножко бэкстейдж и еще думаю, выкладывать эти фото или нет, потому что они очень откровенные. Кстати, мой муж говорит: "Выкладывай", - подчеркнула Наталка.

К слову, Наталка и Андрей познакомились на съемочной площадке. Они играли влюбленных в сериале, но между ними вспыхнули настоящие чувства. В 2017 году они сыграли свадьбу, а позже у пары родился общий сын Андрей.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, какую государственную награду получил ее муж-воин.

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