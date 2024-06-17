Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, как провела свой выходной. Исполнительница похвасталась, как украсила территорию загородного имения.
В своем Instagram артистка поделилась фотографиями террасы своего дома. Могилевская призналась, что впервые в жизни украшала цветами территорию имения и высаживала растения. По словам исполнительницы, она приобрела розы и гортензии, а затем высадила их на террасе. Кроме того, Наталья ухаживала за туями, чтобы деревья были здоровыми.
После этого певица неожиданно показалась в праздничном образе. Она примерила красное изысканное платье и каблуки и позировала в своем цветнике.
"Дорогие, у вас одна попытка отгадать, что я делаю в свой выходной. Поздравляйте, вот первые собственные цветы в моей жизни. Украсила террасу гортензиями. На ярмарке купила разноцветные розы, которые ждут посадки в сад. Обработала туи от болезней. Ну, а про клубничку вы все знаете...", - написала Могилевская и добавила, что ищет садовника, потому что сама уже не справляется.
В комментариях подписчики исполнительницы отметили, что она хорошая хозяйка и написали, что терраса выглядит сказочно:
- "Как женщина сияет от счастья, так и цветы цветут красиво! Это просто рай с красивой королевой!"
- "Цветочек среди цветов!"
- "Очень уютно! Видно, что там живут светлые душой люди!"
Напомним, ранее Наталья Могилевская показала младшую дочь и рассказала о сюрпризе для нее. Певица сделала полезный подарок для 4-летней девочки.