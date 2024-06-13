Певица сделала полезный подарок для 4-летней девочки.

Известная певица Наталья Могилевская в очередной раз поделилась кадрами с названной дочерью. Звезда сцены рассказала, какой сюрприз она сделала для 4-летней Софии.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, на котором и рассекретила свой важный подарок для малышки. По словам артистки, девочка спит рядом с ней в маленькой кровати, которая уже не подходит ей по росту. Дочь Могилевской сама попросила мамочку, чтобы та ей приобрела новую кровать.

Поэтому знаменитость решила заказать новую мебель, однако она купила непростую кровать. Она оборудована маленькой спортивной площадкой. Софийке очень понравился подарок мамы и теперь она постоянно лазит по лестнице на кровати.

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"Моя младшая дочка спит со мной рядом в маленькой кровати, все прекрасно, но она до трех-четырех лет максимум. Четыре нам стукнуло, и она сказала: "Мама, мне здесь уже мало места". Я начала искать, что есть, какие есть кровати классные, и нашла от украинской компании. Я не могу ее снять с той кровати. А это кровать со спортивной площадкой. Она не выходит из спальни", - отметила певица.

Могилевская поделилась, что мебель она собирала сама, но на помощь ей пришла старшая дочь Мишель. Теперь София постоянно занимается спортом.

"Кровать приехала, малышка была в детском саду. Мы со старшей дочерью вдвоем собрали ее. Младшая еще никогда у меня не занималась спортом, и сегодня я вижу, что это качает пресс, качает бицепс, добавляет ей креатива, как преодолеть эту спортивную площадку, как использовать ее интереснее", - добавила Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о неожиданном пополнении в семье.

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