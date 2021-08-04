Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отдыхает в Хорватии.
Читайте также"Космически красивая": Брежнева засветила голую грудь в платье без белья (фото)Артистка выложила на своей странице в Instagram новое фото в бикини.
На снимке Каменских позирует в ярко-красном купальнике-шторке - безусловном хите этого сезона. В кадре звезда продемонстрировала роскошную фигуру.
"Я очень горячая девушка", – подписала фотографию Настя.
Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux