Фолловеров певицы этот пляжный образ очень впечатлил.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отдыхает в Хорватии.

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На снимке Каменских позирует в ярко-красном купальнике-шторке - безусловном хите этого сезона. В кадре звезда продемонстрировала роскошную фигуру.

"Я очень горячая девушка", – подписала фотографию Настя.

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Автор: Ольга Робейко