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Игривая Настя Каменских засветила грудь с необычного ракурса

14:23, 07 июня 2020
Звезды
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Каменских похвасталась соблазнительным декольте / фото instagram/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, известная также под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками очередным ярким и соблазнительным фото.

Снимок артистка разместила в Instagram.

На нем улыбающаяся Каменских позирует на фоне своего дома. При этом певица запечатлена с необычного ракурса, демонстрируя на камеру соблазнительное декольте.

Каменских завела сеть новым пикантным фото / фото instagram/kamenskux

Так, артистка появилась в белом откровенном наряде, с распущенными волосами и в массивных серьгах.

Поклонники звезды оценили не только яркую улыбку красавицы, но и ее глубокое декольте.

"Красотка", "Вау супер!", "У тебя притягательная улыбка", "Самая красивая во вселенной", "Настя ты просто класс", "Насстюх бомба", "Прекрасная, прекрасная", - написали восторженные корреспонденты в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее похудевшая Настя Каменских поделилась своими секретами питания для стройной фигуры.

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Теги: #Настя Каменских