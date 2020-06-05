Похудевшая Настя Каменских поделилась своими секретами питания для стройной фигуры

Певица похудела почти на 20 килограмм, и все это благодаря спорту и правильному питанию.

Украинская певица Настя Каменских - обладательница прекрасной фигуры. Однако так было не всегда. Певица похудела почти на 20 килограмм, и все это благодаря спорту и правильному питанию.

В Instagram знаменитость поделилась с поклонниками секретами питания и написала свое меню. Ест Настя дробно - 5 раз в день в одно и то же время, делая перерывы между приемами пищи в 3 часа. Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у нее всегда нормального размера.

Каменских поделилась с поклонниками своим меню:

ЗАВТРАК

Овсянка или овечий йогурт (без добавок) + ягоды или фрукты + можно чуть орехов.

ПЕРЕКУС

Омлет с авокадо или огурцом. Из зелени добавляю ещё руколу, листья салата и базилик.

Омлет только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее.

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Он делится на три составляющие:

1. Белок:

отварная куриная грудка;

говяжий стейк на гриле;

паровая куриная котлета;

рыба (сибас, дорадо) на гриле;

морепродукты.

2. Гарнир:

гречка;

бурый рис;

киноа.

3. Салат из овощей на оливковом масле.

УЖИН

Мясо или птица, или рыба, или морепродукты + зелёный салат на оливковом масле.

ВТОРОЙ ПЕРЕКУС

150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара.

На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду - 1,5-2 л за день.

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