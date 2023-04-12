Вокруг украинских артистов Насти Каменских и Потапа ходят слухи, что они якобы расстались. Однако сам Алексей Потапенко опроверг эту информацию, да и певица не подтвердила эти слухи.
Сейчас же Каменских удивила своим заявлением об отношениях с супругом. В переписке с журналистом она расставила все точки над "і".
Так, журналист сайта ТСН попросил певицу поговорить с Потапом, чтобы тот ответил ему в мессенджере. Однако Настя сказала: "Мы ж не вместе сейчас".
Наверняка неизвестно, пара рассталась или они просто на данный момент не находятся вместе.
Отношения Насти Каменских и Потапа
Пара сыграла свадьбу в Киеве в 2019 году. Однако уже в 2023-м начали ходить слухи, что они расстались. Еще больше интереса к их отношениям подогрело заявление экс-подопечной продюсера, которая рассказала, что он склонял ее к интиму.
Девушка рассказала, что она была не единственной жертвой харассмента со стороны Потапа. По ее словам, Каменских знала об этом, но делала вид, что ничего не происходит.