Она заявила, что они не вместе.

Вокруг украинских артистов Насти Каменских и Потапа ходят слухи, что они якобы расстались. Однако сам Алексей Потапенко опроверг эту информацию, да и певица не подтвердила эти слухи.

Сейчас же Каменских удивила своим заявлением об отношениях с супругом. В переписке с журналистом она расставила все точки над "і".

Так, журналист сайта ТСН попросил певицу поговорить с Потапом, чтобы тот ответил ему в мессенджере. Однако Настя сказала: "Мы ж не вместе сейчас".

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Наверняка неизвестно, пара рассталась или они просто на данный момент не находятся вместе.

Отношения Насти Каменских и Потапа

Пара сыграла свадьбу в Киеве в 2019 году. Однако уже в 2023-м начали ходить слухи, что они расстались. Еще больше интереса к их отношениям подогрело заявление экс-подопечной продюсера, которая рассказала, что он склонял ее к интиму.

Девушка рассказала, что она была не единственной жертвой харассмента со стороны Потапа. По ее словам, Каменских знала об этом, но делала вид, что ничего не происходит.

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