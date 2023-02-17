Певица поддержала своего супруга.

Сегодня, 17 февраля, украинский артист Потап выпустил новую песню, посвященную волонтерам. В этот день его поддержала супруга Настя Каменских.

Несмотря на то, что вокруг пары уже давно ходят слухи о расставании, кажется, они до сих пор вместе и так же любят друг друга. Каменских в инста-сториз написала: "С премьерой, Потап. Песня о невероятно важных и сильных людях – наших волонтерах".

К слову, 14 февраля и сам Потап развеял слухи об их разводе. В День святого Валентина он трогательно признался Насте в любви.

"Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю, с праздником, любимая", - написал ранее Потап.

История любви Потапа и Насти Каменских

Артисты, которые с 2006 года выступали в дуэте, часто давали поводы для того, чтобы обсуждать их роман. Однако сами звезды долгие годы доказывали, что между ними только творческие и деловые отношения.

Только в 2019 году выяснилось, что они все же вместе. Правда раскрылась после того, как публика узнала, что у звезд состоялась свадьба.

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