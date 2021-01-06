Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram серию фотографий с шоу "Маска".
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Звезда предстала в лаковом черном платье, высоким перчатках и ботфортах. Наверх платья она надела удлиненную розовую жилетку. Дополнила звезда такой образ чокером.
Также Настя сделала высокий пучок и выпустила челку. Сама певица назвала такой образ "розовой бомбой". А вот фанатам не понравились эти снимки. Они вновь ее раскритиковали.
"Опять язык вывалила", "Ничего нового", "Неприлично с открытым ртом и языком наружу жестикулировать. Это дурной тон, воспитание на лицо. А Настя постоянно кривляется. Публичный человек формирует о себе умышленно мнение вульгарной и не воспитанной личности! Ужасно! Пошло как минимум", - написали поклонники.
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