Певица вновь наткнулась на хейт из-за соблазнительного образа.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram серию фотографий с шоу "Маска".

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Звезда предстала в лаковом черном платье, высоким перчатках и ботфортах. Наверх платья она надела удлиненную розовую жилетку. Дополнила звезда такой образ чокером.

Также Настя сделала высокий пучок и выпустила челку. Сама певица назвала такой образ "розовой бомбой". А вот фанатам не понравились эти снимки. Они вновь ее раскритиковали.

"Опять язык вывалила", "Ничего нового", "Неприлично с открытым ртом и языком наружу жестикулировать. Это дурной тон, воспитание на лицо. А Настя постоянно кривляется. Публичный человек формирует о себе умышленно мнение вульгарной и не воспитанной личности! Ужасно! Пошло как минимум", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич