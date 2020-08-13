"Дурдом": хейтеры атаковали Настю Каменских

Певицу раскритиковали в сети.

Украинскую певицу Настю Каменских жестко раскритиковали в сети за новое видео.

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На кадрах Настя предстала в белой юбке и футболке, завязанной на пупке. Более интересным образ сделала прическа Каменских - высокая "мальвинка". При этом новое видео звезды не понравилось ее подписчикам.

"Дурдом", "Ну и бред", "Да роди наконец-то. Будет, чем заняться, а не ерундой маяться", "Чем дальше, тем дурнее", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич