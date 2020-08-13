"Дурдом": хейтеры атаковали Настю Каменских
14:30, 13 августа 2020Звезды
526 0
Певицу раскритиковали в сети.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинскую певицу Настю Каменских жестко раскритиковали в сети за новое видео.
Читайте также"Беременна?": Настя Каменских в объемном топе позировала на пляже (фото)
На кадрах Настя предстала в белой юбке и футболке, завязанной на пупке. Более интересным образ сделала прическа Каменских - высокая "мальвинка". При этом новое видео звезды не понравилось ее подписчикам.
"Дурдом", "Ну и бред", "Да роди наконец-то. Будет, чем заняться, а не ерундой маяться", "Чем дальше, тем дурнее", - написали фанаты.
Другие звездные новости:
- Елена-Кристина Лебедь насмешила сеть интимным фото с любимым
- Ксения Собчак напугала сеть больным видом
- Дочь Оззи Осборна шокировала фанатов свежими фото
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter