"Свадьба в Вегасе": Каменских и Потап расписались еще три года назад (фото)

Певица вышла замуж за рэпера Потапа.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram пост в котором рассказала, что вышла замуж за рэпера Потапа еще три года назад.

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"В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Лёша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. Он просто пришёл и сказал: "У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию". Это было для меня такой неожиданностью! И, признаюсь вам, воспоминания об "I do" из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце. Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе. Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием. Ребята, цените свои воспоминания и те счастливые эмоции, которые переживали в тот момент", - написала Настя.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских раскритиковали в сети за неудачный макияж.

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