Певица отдыхает с Потапом на Мальдивах.

Украинская певица Настя Каменских отдыхает со своим супругом, рэпером Потапом на Мальдивах. В Instagram пара часто делится впечатлениями с отдыха.

Читайте такжеИзвестная модель сверкнула сочными ягодицами в бикини

В этот раз певица показала фото, на котором позирует в желтом раздельном купальнике. Стоит отметить, что последние несколько лет Настя активно занимается спортом и следит за своим питанием. Поэтому фигура у нее подтянутая.

"Красавица", "Огонь", "Крутое фото", "Ты прекрасна в своей естественности", - написали поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич