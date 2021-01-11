Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских отдыхает со своим супругом, рэпером Потапом на Мальдивах. В Instagram пара часто делится впечатлениями с отдыха.
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В этот раз певица показала фото, на котором позирует в желтом раздельном купальнике. Стоит отметить, что последние несколько лет Настя активно занимается спортом и следит за своим питанием. Поэтому фигура у нее подтянутая.
"Красавица", "Огонь", "Крутое фото", "Ты прекрасна в своей естественности", - написали поклонники.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
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