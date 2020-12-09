Каменских показала "лук" / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеОбнаженную модель на пляже обмотала змея (фото)
На снимке она позирует, лежа на диване. В кадре Настя предстала в черном мини-платье и в босоножках на высоком каблуке. Кроме того, она сделала яркий макияж и прическу в стиле "мокрых" локонов.
Такой образ она подобрала для съемок клипа на свою новую песню Vibe. Оператор снял Каменских с такого ракурса, чтобы было видно ее длинные ноги. Стоит отметить, что Настя активно занимается спортом и поддерживает свою форму.
Каменских показала "лук" / instagram.com/kamenskux
Другие новости УНИАН:
- "На себя не похожа": фанаты в недоумении от того, как сильно изменилась Полякова
- Популярная модель, едва прикрыв "клубничку", понежилась возле моря
- "Холостячка" Ксения Мишина снялась в секси-боди для модного глянца
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram