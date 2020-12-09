Певица следит за своей фигурой.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует, лежа на диване. В кадре Настя предстала в черном мини-платье и в босоножках на высоком каблуке. Кроме того, она сделала яркий макияж и прическу в стиле "мокрых" локонов.

Такой образ она подобрала для съемок клипа на свою новую песню Vibe. Оператор снял Каменских с такого ракурса, чтобы было видно ее длинные ноги. Стоит отметить, что Настя активно занимается спортом и поддерживает свою форму.

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Автор: Диана Могилевич