"Просто кайф": Настя Каменских показала домашнее фото

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует дома на фоне стены с ласточками.

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Звезда надела белый топ и серые штаны с призмой. Волосы Каменских собрала в хвостик. Стоит отметить, что на фото Настя выглядит шикарно. У нее подтянутая фигура и модный мейк-ап.

"Шикарная чика", "Ты просто кайф", "Какая красивая", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в топе похвасталась фигурой.

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