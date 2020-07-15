"Просто кайф": Настя Каменских показала домашнее фото
18:49, 15 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Настя показала фото / фото УНИАН
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует дома на фоне стены с ласточками.
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Звезда надела белый топ и серые штаны с призмой. Волосы Каменских собрала в хвостик. Стоит отметить, что на фото Настя выглядит шикарно. У нее подтянутая фигура и модный мейк-ап.
"Шикарная чика", "Ты просто кайф", "Какая красивая", - написали фанаты.
Настя показала фото / фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в топе похвасталась фигурой.
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