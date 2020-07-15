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"Просто кайф": Настя Каменских показала домашнее фото

18:49, 15 июля 2020
Звезды
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Настя показала фото / фото УНИАН

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Звезда надела белый топ и серые штаны с призмой. Волосы Каменских собрала в хвостик. Стоит отметить, что на фото Настя выглядит шикарно. У нее подтянутая фигура и модный мейк-ап. 

"Шикарная чика", "Ты просто кайф", "Какая красивая", - написали фанаты.

Настя показала фото / фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в топе похвасталась фигурой.

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