Настя Каменских в топе похвасталась фигурой (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, интенсивно занимается спортом, и это дало невероятный результат.
Об этом свидетельствует ее новое фото в Instagram. На опубликованном снимке звезда позирует в топе цвета мокко без белья.
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При этом звезда демонстрирует свой подтянутый животик и руки. В кадре Настя предстала без грамма макияжа, но все равно ее красота пленяет.
"С началом новой недели. Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит. Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям", - написала в посте Каменских.
Также артистка поинтересовалась, распланировали ли ее подписчики свою неделю.
Как сообщал УНИАН, в сети уже несколько дней не утихают слухи о возможной беременности Насти Каменских.
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