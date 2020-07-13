Настя Каменских в топе похвасталась фигурой (фото)

Для снимка исполнительница распустила кудрявые волосы.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, интенсивно занимается спортом, и это дало невероятный результат.

Об этом свидетельствует ее новое фото в Instagram. На опубликованном снимке звезда позирует в топе цвета мокко без белья.

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При этом звезда демонстрирует свой подтянутый животик и руки. В кадре Настя предстала без грамма макияжа, но все равно ее красота пленяет.

"С началом новой недели. Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит. Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям", - написала в посте Каменских.

Также артистка поинтересовалась, распланировали ли ее подписчики свою неделю.

Как сообщал УНИАН, в сети уже несколько дней не утихают слухи о возможной беременности Насти Каменских.

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