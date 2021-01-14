Певица отдыхает на Мальдивах.

Украинская певица Настя Каменских отправилась со своим супругом, рэпером Потапом на Мальдивы.

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Пара часто публикует фотографии с отдыха. В этот раз Настя обнародовала снимок, на котором позирует в бассейне. Звезда надела розовый раздельный купальник.

Интересно, что рядом с Настей на воде плавала подставка с едой. Вероятно, Каменских решила позавтракать, не выходя из бассейна.

"Очень красиво", "Если со столом не сфотографировался, на Мальдивах не побывал", "Настя, какая вы всё-таки яркая и красивая женщина", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич