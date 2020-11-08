Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует у себя дома.
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Певица предстала в черном спортивном костюме. Вероятно, Настя собралась на утреннюю пробежку, так как последние несколько лет активно занимается спортом.
Интересно, что на фото звезда позирует без макияжа. Но фанатам нашли к чему придраться. Некоторые подписчики спросили, почему Настя решила показать спортивное фото без попы. А кто-то сказал, что фото получилось не очень хорошее.
"Фото никакое", "А попа где?", "Ты просто играешь мадам из похорон", - написали фанаты.
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