Певица начала день с танцев.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео, где показала зажигательный танец.

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На кадрах она предстала в белом топе, наверх которого накинула болеро цвета хаки. Также она надела штаны с военной расцветкой. Но даже не сам танец привлек внимание фанатов, а смена прически Насти.

Звезда сделала афро кудри. Они подпрыгнули, тем самым создав впечатление, будто Настя подстриглась под каре. Также такая прическа добавила значительного объема волосам.

"Какие шикарные кудри", "Анастасия, вас тут и не узнать", "Крутая малышка", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич