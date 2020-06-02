Без яркого макияжа и в свободном наряде: Настя Каменских приготовила сюрприз
21:17, 02 июня 2020Звезды
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Исполнительница призналась, что по всем соскучилась и сообщила о проведении девичника.
Настя Каменских заинтриговала фанатов / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новым нежным фото.
Читайте такжеВ "свадебных" нарядах: Потап и Настя Каменских показали, как отпраздновали годовщину (фото)Соответствующую фотографию она опубликовала в своем Instagram.
На фото исполнительница запечатлена в свободной одежде и без яркого макияжа.
Она призналась, что по всем соскучилась и сообщила о проведении девичника.
«Я наконец расскажу о домашних рецептах красоты! А также о питании, спорте и наполнении энергией», – отметила она.
Онлайн-встречу Каменских запланировала на 4 июня.
Ранее УНИАН писал, как улыбающаяся Каменских поделилась ожиданиями от лета и дала обещание поклонникам.
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