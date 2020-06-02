Без яркого макияжа и в свободном наряде: Настя Каменских приготовила сюрприз

Исполнительница призналась, что по всем соскучилась и сообщила о проведении девичника.

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новым нежным фото.

Читайте такжеВ "свадебных" нарядах: Потап и Настя Каменских показали, как отпраздновали годовщину (фото)Соответствующую фотографию она опубликовала в своем Instagram.

На фото исполнительница запечатлена в свободной одежде и без яркого макияжа.

Она призналась, что по всем соскучилась и сообщила о проведении девичника.

«Я наконец расскажу о домашних рецептах красоты! А также о питании, спорте и наполнении энергией», – отметила она.

Онлайн-встречу Каменских запланировала на 4 июня.

Ранее УНИАН писал, как улыбающаяся Каменских поделилась ожиданиями от лета и дала обещание поклонникам.

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