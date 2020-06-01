Улыбчивая Каменских поделилась ожиданиями от лета и дала обещание поклонникам
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое позитивное фото после победы в двух номинациях на музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020".
На фото, опубликованном в Instagram Каменских улыбается и позирует во дворе частного дома в свитере.
В подписи к фото певица поделилась ожиданиями от предстоящего лета после карантинной весны.
"Верю, что впереди у нас новый светлый этап и мы вернемся к тем привычным вещам (и не вещам), которые этой весной стали ценить еще больше. Я всегда стараюсь жить так, чтобы ценить каждый момент, каждое событие в моей жизни. Давайте каждый день будем сами создавать события, которые будут согревать нас, вдохновлять и наполнять нашу жизнь", - написала Каменских.
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Также Настя Каменских рассказала о победе в двух номинациях "Золотой Жар-Птицы 2020" - Народный Хит и Певица Года. "Я так счастлива", - сказала певица.
Также Каменских пообещала и дальше выпускать классные песни и радовать поклонников.
"Спасибо всем вам, кто слушает и поддерживает! Вы мои главные мотиваторы и вдохновители! Обещаю и дальше радовать вас классными песнями!", - написала украинская звезда.
Напомним, ранее Настя Каменских опубликовала новое фото со своим пушистым псом по кличке Мими.
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