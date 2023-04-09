Также певица ответила на вопрос о том, где сейчас ее муж.

Певица Настя Каменских, которая на днях впервые вышла на сцену после того, как практически потеряла голос, честно ответила на вопрос о разводе с Потапом (Алексеем Потапенко). Фанаты не могли не поинтересоваться темой личной жизни звезды.

Так, в сети появилось видео с концерта Каменских, во время которого она пообщалась с поклонниками. Певицу спросили о ее отношениях с Потапом, она обрубила все слухи.

"Я не развожусь с мужем. У меня все хорошо", - заявила звезда.

Видео дня

Затем она продолжила общение с фанатами и спросила, что еще их интересует. Кто-то из зала крикнул: "Где Потап?". Этот вопрос, судя по всему, немного разозлил Каменских. Она сделала небольшую паузу и сказала:

"Мое солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Сегодня NK (Настя Каменских - УНИАН). Нужен Потап? Позвони ему, напиши ему и спроси"

На этом запись с концерта обрывается. Скорее всего, после этого певица не захотела продолжать обсуждение своей личной жизни.

Слухи о разводе Потапа и Насти Каменских - с чего все началось

Ранее стало известно, что экс-подопечная Потапа обвинила его в склонении к интиму. Певица GIP C утверждала, что артист делал ей неприличные предложения. Потап и Каменских заявление артистки не прокомментировали. Однако вскоре появилась информация о том, что звездная пара разводится.

По данным блогера Беспалова, сейчас Каменских пытается отвлечь внимание фанатов, а потому рассказала о своей болезни. Вскоре на слухи о разводе ответил Потап, он все опровергал.

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