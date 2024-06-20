Звездные супруги усыновят ребенка.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна воспитывают двух своих детей и усыновленного мальчика. Звездные супруги давно планировали принять в свою семью еще ребенка без родителей и, в конце концов, им это удалось. Совсем скоро они в четвертый раз станут родителями.

Путь к усыновлению ребенка был сложным для Мирошниченко. Им отказывали и не позволяли взять к себе еще одного малыша. Однако сегодня Инна в своем Instagram сообщила, что вскоре состав их семьи пополнится.

"Семья. На этой фотографии нас пятеро, а совсем скоро будет уже шестеро", - указала женщина.

Видео дня

На супругов неоднократно сыпался хейт относительно усыновления. Якобы, что они хотят взять ребенка для пиара или вообще, чтобы уберечь Тимура от службы в армии. Несмотря на негатив от хейтеров, Инна призвала поклонников слушать свое сердце и упорно идти к цели.

"Я счастливая многодетная мама, которая готовится принять в семью четвертого ребенка. Читаю иногда сейчас, что мы "коллекционируем детей" или "пиаримся" на этом. Всегда будут те, кто критикует и навязывает свое видение. Идите по зову сердца. Не по словам других людей. Потому что сердце знает, в чем нуждается ваша душа именно сейчас", - подчеркнула жена ведущего.

К слову, в 2018 году у Тимура и Инны родился первенец - дочь Мия. Уже через год на свет появился сын Марко. В 2023 году звезды приняли решение об усыновлении и забрали в семью 2-летнего мальчика Марселя. Сейчас они надеются усыновить девочку 8-10 лет.

Напомним, ранее супругов Мирошниченко захейтили из-за усыновления ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: