Модель и российский бизнесмен пробыли в отношениях с 2008 по 2013 год.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего бойфренда, российского миллиардера Владислава Доронина.

Об этом пишет газета New York Post.

В феврале 2020 года она потребовала вернуть ей вещи, которые все еще находятся в владении олигарха.

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Ранее стало известно, что Доронин обратился в суд с многомиллионным иском против модели. По словам предпринимателя, Кэмпбелл отказывается возвращать ему деньги, которые он занял ей перед тем, как они расстались. Также Доронин заявляет, что супермодель не отдает его собственность, оцененную им в $3 млн.

Модель и российский бизнесмен пробыли в отношениях с 2008 по 2013 год.

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Автор: Наталия Печиборщ