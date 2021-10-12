Дочь Маши Распутиной обвинила сводного брата в склонении ее к сексу.

Дочь российской певицы Маши Распутиной - Мария Захарова - в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала, что ее сводный брат по отцу Роман проявлял к ней сексуальный интерес.

По словам Захаровой, когда ей исполнилось 17 лет, он захотел лишить ее девственности. Более того, девушка призналась, что Роман неоднократно применял к ней физическую силу.

"Он даже своей маме говорил, что он меня накачает наркотиками и жестко тр*хнет", - сказала Захарова.

Сам Роман в программе заявил, что это неправда. Да, руку он на нее поднимал, но к интиму не склонял. По словам мужчины, Захарова годится ему в дочери. А также ему не нравится то, что она ведет себя слишком вызывающе в столь юном возрасте.

"Во всем виновата Распутина. Не нужно детей в таком возрасте рожать, у них генетический сбой случается. У нее две дочери ненормальные", - сказал Роман.

Отметим, Мария Захарова - это дочь Маши Распутиной от второго брака с бизнесменом Виктором Захаровым. Также певица воспитывает дочь Лилию от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о "роковом" сексе с другом.

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Автор: Диана Могилевич