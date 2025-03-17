Артистка стала жертвой атаки ботов.

Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая ранее объявила о пополнении в семье, неожиданно ограничила доступ к одной из своих соцсетей. Артистка вышла на связь и рассказала что произошло.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала "сториз", в которой сообщила, что стала жертвой атаки ботов в сети. По ее словам, она заметила странную активность на своем аккаунте в Instagram. Внезапно на звезду начало подписываться большое количество людей.

А также под ее постами резко значительно возросло количество комментариев. Артистка отметила, что это боты - пустые аккаунты. Вероятно, кто-то специально устроил такую "атаку ботов" на исполнительницу. Она обратилась за помощью к коллегам и поклонникам и попросила их дать совет, как действовать в таком случае.

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"Мне уже пишут друзья, что произошло, почему я закрыла страницу. Какая-то очень странная активность, мне пишут пустые аккаунты - боты - комментарии, которых вам не видно, а у меня их штук 70. Так же по количеству подписок. Если, кстати, кто-то знает, коллеги-артисты, может, вы сталкивались с таким, напишите, что делать, пожалуйста, в личку. Помогите", - сказала артистка и показала, какие сообщения получала от ботов.

Из-за чрезмерной активности на странице Дорофеевой, она была вынуждена закрыть ее для новых подписчиков. Таким образом это ограничит переход новых ботов на ее аккаунт и поможет избежать блокировки аккаунта. Пока Надежда не рассказала, смогла ли она как-то решить эту ситуацию.

Напомним, ранее Надя Дорофеева наделала шума в сети новым треком "Додайте світла". Исполнительница представила яркий клип к новой композиции.

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